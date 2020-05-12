Матч ТВ продолжит показывать главные турниры УЕФА в сезонах 2021-24 «Газпром-медиа» продлил на три года договор с УЕФА на показ матчей футбольных еврокубков на территории России.

Соглашение включает право на трансляции не только игр Лиги чемпионов и Лиги Европы, но и нового турнира УЕФА – Лиги конференций, запуск которого намечен на сезон 2021/22.

В новом трехлетнем пакете прав останется и Юношеская Лига УЕФА.

Напомним, что «Газпром-медиа» является давним партнером УЕФА. Зрители семейства каналов «Матч» имеют возможность бесплатно смотреть все матчи с участием российских клубов. По данным Mediascope, Лига чемпионов стала одним из самых популярных соревнований 2019 года в эфире «Матч ТВ» (в целевой аудитории «Мужчины 14-59 лет») со средней долей 8,3%.

– Мы вместе с нашими многочисленными зрителями, любителями футбола всех возрастов, рады, что «Матч ТВ» продолжит показывать главные матчи турниров под эгидой УЕФА сезонов 2021-24 годов, – отметил Александр Жаров, генеральный директор Газпром-Медиа Холдинга. – За годы сотрудничества мы стали надежным партнером УЕФА, благодаря чему наши зрители могут наслаждаться самым красивым, ярким, фантастическим футбольным зрелищем. Новое соглашение – не только подтверждение доверительных отношений между холдингом и УЕФА, но и возможность вывести их на новый уровень. Мы продолжим показывать еврокубки максимально широкой аудитории в России, мы в этом заинтересованы и задействуем для этого все свои ресурсы.