Матч ТВ продолжит показывать главные турниры УЕФА в сезонах 2021-24

Соглашение включает право на трансляции не только игр Лиги чемпионов и Лиги Европы, но и нового турнира УЕФА – Лиги конференций, запуск которого намечен на сезон 2021/22.
В новом трехлетнем пакете прав останется и Юношеская Лига УЕФА.
Напомним, что «Газпром-медиа» является давним партнером УЕФА. Зрители семейства каналов «Матч» имеют возможность бесплатно смотреть все матчи с участием российских клубов. По данным Mediascope, Лига чемпионов стала одним из самых популярных соревнований 2019 года в эфире «Матч ТВ» (в целевой аудитории «Мужчины 14-59 лет») со средней долей 8,3%.
– Мы вместе с нашими многочисленными зрителями, любителями футбола всех возрастов, рады, что «Матч ТВ» продолжит показывать главные матчи турниров под эгидой УЕФА сезонов 2021-24 годов, – отметил Александр Жаров, генеральный директор Газпром-Медиа Холдинга. – За годы сотрудничества мы стали надежным партнером УЕФА, благодаря чему наши зрители могут наслаждаться самым красивым, ярким, фантастическим футбольным зрелищем. Новое соглашение – не только подтверждение доверительных отношений между холдингом и УЕФА, но и возможность вывести их на новый уровень. Мы продолжим показывать еврокубки максимально широкой аудитории в России, мы в этом заинтересованы и задействуем для этого все свои ресурсы.
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