Матч ТВ продолжит показывать главные турниры УЕФА в сезонах 2021-24 - Советский спорт
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12 мая 2020 14:59Футбол

Матч ТВ продолжит показывать главные турниры УЕФА в сезонах 2021-24

«Газпром-медиа» продлил на три года договор с УЕФА на показ матчей футбольных еврокубков на территории России.

Соглашение включает право на трансляции не только игр Лиги чемпионов и Лиги Европы, но и нового турнира УЕФА – Лиги конференций, запуск которого намечен на сезон 2021/22.

В новом трехлетнем пакете прав останется и Юношеская Лига УЕФА.

Напомним, что «Газпром-медиа» является давним партнером УЕФА. Зрители семейства каналов «Матч» имеют возможность бесплатно смотреть все матчи с участием российских клубов. По данным Mediascope, Лига чемпионов стала одним из самых популярных соревнований 2019 года в эфире «Матч ТВ» (в целевой аудитории «Мужчины 14-59 лет») со средней долей 8,3%.

Мы вместе с нашими многочисленными зрителями, любителями футбола всех возрастов, рады, что «Матч ТВ» продолжит показывать главные матчи турниров под эгидой УЕФА сезонов 2021-24 годов, отметил Александр Жаров, генеральный директор Газпром-Медиа Холдинга. За годы сотрудничества мы стали надежным партнером УЕФА, благодаря чему наши зрители могут наслаждаться самым красивым, ярким, фантастическим футбольным зрелищем. Новое соглашение не только подтверждение доверительных отношений между холдингом и УЕФА, но и возможность вывести их на новый уровень. Мы продолжим показывать еврокубки максимально широкой аудитории в России, мы в этом заинтересованы и задействуем для этого все свои ресурсы.

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