Евгений Савин: «Крылья Советов» оштрафовали Фролова на 1,4 млн рублей

Известный блогер Евгений Савин не поддержал решение «Крыльев Советов» наложить санкции на голкипера Евгения Фролова.
Ранее стало известно, что самарский клуб оштрафовал игрока за публичную критику руководства страны.
«Вы Фролова наказали на наказали на 1,4 млн рублей за правду (позорище, которое вам навязали из Кремля) после того, как получили подзатыльник аппарата. А кого и насколько накажете, когда клуб с такой армией болельщиков, городом, традициями, стадионом отправится в ФНЛ?
Да, губер волей случая принес клубу несколько миллионов, защитив игрока, а сколько украли и освоили за десятилетия на клубе министр спорта, спортивные директора, разные дружественные агенты?» – написал Савин в своем Instagram.
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