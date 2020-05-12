Президент «Барселоны» одобрил трансфер Миранчука из «Локомотива»

По информации издания Don Balon, президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу одобрил сделку по покупке российсково футболиста у «Локомотива». 24-летний Миранчук может обойтись каталонцам в 20 миллионов евро. В матчах сезона-2019/20 Алексей забил 9 голов и сделал 5 голевых передач.

Напомним, что зимой об интересе к Миранчуку-старшему (у него есть брат-близнец Антон) со стороны «Ювентуса» и «Милана» сообщали итальянские СМИ. Контракт нападающего с «Локо» рассчитан до лета 2021 года.