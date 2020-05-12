Вылетевший в лигу 2 «Амьен» собирается судиться с LFP из-за досрочного завершения сезона В чемпионате Франции удалось провести 28 неполных туров, а таблицу определили по среднему количеству очков.

Президент «Амьена» Бернар Жоаннен заявил, что клуб подаст в суд на Профессиональную футбольную лигу Франции (LFP).

Хотя чемпионат Франции был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, было решено, что «Амьен» и «Тулуза» вылетят во второй дивизион, а их места займут «Лорьян» и «Ланс».

«Решение LFP является несправедливым, непоследовательным и необоснованным, – цитирует Жоаннена RMC Sport. – Как мы можем исключить две команды, когда осталась еще четверть чемпионата? Это не вопрос денег. Мы не просим о финансовой компенсации. Мы боремся за спортивную справедливость».

«Амьен» после 28 туров занимал предпоследнее 19-е место, набрав 23 очка.