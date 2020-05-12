Тренеры «Сельты» довольны формой Смолова после карантина Российский нападающий провел первую тренировку на базе клуба в Виго после возвращения из России.

Тренеры испанской «Сельты» довольны формой Федора Смолова по итогам первой тренировки российского нападающего на базе команды в Виго.

«Вчера Смолов тренировался, он находится в очень хорошей форме», – сообщили ТАСС в пресс-службе «Сельты».

Ранее главный тренер галисийцев Оскар Гарсия критиковал Федора за то, что тот принял решение уехать в Москву во время карантина. Смолов вернулся в Виго 4 мая.

В данный момент в Испании футболистам разрешено проводить индивидуальные занятия на тренировочных базах с соблюдением социальной дистанции. Футболисты «Сельты» начали тренировки 11 мая.

Галисийцы арендовали Федора у московского «Локомотива» в конце января. До вынужденной паузы в чемпионате Испании Смолов сыграл за «Сельту» 6 матчей в примере, забив 1 гол в выездной встрече против мадридского «Реала».