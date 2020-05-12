Тренеры «Сельты» довольны формой Смолова после карантина

Тренеры испанской «Сельты» довольны формой Федора Смолова по итогам первой тренировки российского нападающего на базе команды в Виго.
«Вчера Смолов тренировался, он находится в очень хорошей форме», – сообщили ТАСС в пресс-службе «Сельты».
Ранее главный тренер галисийцев Оскар Гарсия критиковал Федора за то, что тот принял решение уехать в Москву во время карантина. Смолов вернулся в Виго 4 мая.
В данный момент в Испании футболистам разрешено проводить индивидуальные занятия на тренировочных базах с соблюдением социальной дистанции. Футболисты «Сельты» начали тренировки 11 мая.
Галисийцы арендовали Федора у московского «Локомотива» в конце января. До вынужденной паузы в чемпионате Испании Смолов сыграл за «Сельту» 6 матчей в примере, забив 1 гол в выездной встрече против мадридского «Реала».
Новые «расценки» на прыжки от ISU. Разбираемся, что изменилось Международный союз конькобежцев утвердил правила одиночного и парного катания на следующий сезон. По сравнению с минувшим там есть несколько отличий. 12.05.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Александр Привалов: Не навязывайте Польховскому компромиссов Патриарх отечественного биатлона Александр Привалов – о новом тренерском штабе сборной. 22.04.2020 15:30 Биатлон Чикирис Олег В РПЛ смогут тренироваться, Капризов не сыграет в НХЛ-2019/20, а в фигурке переоценили прыжки В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 12.05.2020 08:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий «Сольется ли наш Орел и с этого боя?» Фанаты обсуждают чудо-победу Гэтжи, который вышел на Хабиба Джастин Гэтжи восхитил большинство поклонников смешанных единоборств в бою против Тони Фергюсона в рамках UFC 249. 10.05.2020 10:00 ММА Сергеев Иван Андрей Рублев: Шарапова или Курникова? Конечно, Маша Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 07.05.2020 09:00 Теннис Григорьевская Юлия И все-таки – революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР Шансов сохранить свое место после отчетно-выборной конференции у него практически нет. 23.04.2020 14:30 Биатлон Чикирис Олег АХЛ тихо похоронила себя. И НХЛ? Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин объясняет, что значит завершение сезона во второй по силе североамериканской лиге. 12.05.2020 19:00 Хоккей Славин Виталий Сергей Харитонов: Гэтжи разделал Фергюсона как второклашку, но против Хабиба шансов у него – ноль Известный российский мастер смешанных единоборств прокомментировал сенсационный исход главного поединка UFC 249. 10.05.2020 12:30 ММА Григорьевская Юлия Джокович выделит деньги на серию местных турниров. Как и где сейчас играют в теннис? Пусть большой теннис давно на паузе, это не значит, что в него не играют совсем. «Советский спорт» – о турнирах, которые проводятся или могут пройти в будущем. 05.05.2020 18:00 Теннис Мысин Николай Как Щербакова «ушла» от Тутберидзе вслед за Трусовой На персональной странице российской фигуристки Анны Щербаковой появилось сообщение о том, что она покидает группу Этери Тутберидзе. Однако поклонники чемпионки страны переживали недолго. 12.05.2020 11:00 Фигурное катание Сергеев Иван