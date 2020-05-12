Леонид Федун – из больницы: Честно, чувствую себя не очень

«Я сейчас нахожусь на госпитализации. Вопросы по футболу? Я оторван от информации. Как чувствую себя? Честно – не очень. Болельщикам скажите, что я очень благодарен за слова поддержки, которые были. Поэтому постараюсь побыстрее выздороветь», - цитирует Федуна «Комсомольская правда».

Напомним, босс «Спартака» попал в больницу после того, как его тест на коронавирус дал положительный результат. Очевидно, что Федуна не выпишут до 15 мая, когда исполком РФС должен решать вопрос о возобновлении футбольного сезона в России. Ранее владелец красно-белых высказывался в пользу досрочного завершения РПЛ-2019/20. Однако затем позиция клуба была скорректирована.

Если итоги сезона будут зафиксирваны по таблице после 22 туров, то «Спартак» не попадет в еврокубки-2020/21.