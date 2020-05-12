Бывшего игрока сборной Колумбии арестовали за торговлю наркотиками

Испанская газета Marca сообщает о том, что бывший футболист сборной Колумбии и валенсийского «Леванте» Эдвин Конго был арестован испанской полиции во время операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Вместе с 43-летним Конго, который после завершения карьеры работал экспертом на испанском телевидении, арестовали еще девять человек. Их подозревают в торговле кокаином.
В прошлом Эдвин сыграл 17 матчей за национальную сборную Колумбии на позиции нападающего, забив три мяча. С 1999 по 2002 год Конго принадлежал мадридскому «Реала», но так и не сыграл ни одного матча за Королевский клуб, постоянно путешествуя по арендам. В Испании он играл за «Вальядолид», «Леванте», хихонский «Спортинг» и «Рекреативо», завершив карьеру в 2009 году.
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