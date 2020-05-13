«Милан» хочет купить у «Зенита» Дзюбу

По данным Calciomercato, в лидере «Зенита» миланцы видят усиление своей атакующей линии. Красно-черные заинтересованы в приобретении Дзюбы в ближайшее трансферное окно. Сумма потенциального трансфера не раскрывается.

Напомним, контракт Дзюбы с чемпионами России действует до 30 июня 2020 года. Правда, по неофициальной информации, он предварительно договорился с «Зенитом» о продлении соглашения. В 28 матчах сезона-2019/20 форвард забил 15 голов и сделал 12 голевых передач, возглавляя список лучших бомбардиров РПЛ.

Ранее итальянская пресса сообщала об интересе к Дзюбе другого клуба серии А - «Лацио».

12 мая испанское издание Don Balon заявило о том, что президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу согласовал трансфер еще одного россиянина - Алексея Миранчука из «Локомотива». Известный футбольный агент Дмитрий Селюк в интервью «Советскому спорту» назвал эту информацию фейком.