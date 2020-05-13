«Сын в отца». Роналду опубликовал видео тренировки с сыном - Советский спорт
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13 мая 2020 10:52Футбол

«Сын в отца». Роналду опубликовал видео тренировки с сыном

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал видео совместной тренировки с сыном.

«Каков отец, таков и сын. Счастье превыше всего», - подписал Роналду видеозапись, опубликованную в «инстаграме».

Напомним, что Роналду вернулся в Италию 4 мая. Две последующие недели португальцу придется провести на карантине, как и другим футболистам серии А, которые во время пика пандемии находились за границей.

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Like father ~* son :) Hapiness above all ❤️⚽️💪🏼

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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