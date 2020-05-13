«Сын в отца». Роналду опубликовал видео тренировки с сыном Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал видео совместной тренировки с сыном.

«Каков отец, таков и сын. Счастье превыше всего», - подписал Роналду видеозапись, опубликованную в «инстаграме».

Напомним, что Роналду вернулся в Италию 4 мая. Две последующие недели португальцу придется провести на карантине, как и другим футболистам серии А, которые во время пика пандемии находились за границей.