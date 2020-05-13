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13 мая 2020 12:00Футбол

Эмери может возглавить «Валенсию»

Бывший главный тренер «Спартака» Унаи Эмери претендует на пост наставника «Валенсии».

По информации Marca, руководство «Валенсии» не довольно результатами, которые команда показывает в текущем сезоне, а потому рассматривает возможность смены главного тренера.

Как сообщает издание, в качестве замены Селадесу руководство испанского клуба рассматривает кандидатуру Унаи Эмери, ранее возглавлявшего команду в период с 2008 по 2012 год.

Напомним, что 48-летний специалист возглавлял «Арсенал» с июля 2018 по ноябрь 2019 года. В общей сложности команда провела под его руководством 78 матчей, в которых одержала 43 победы, потерпела 20 поражений и 15 раз сыграла вничью. Испанский специалист вывел лондонский клуб в финал Лиги Европы 2018/19, где «канониры» проиграли «Челси» (1:4). Эмери был уволен из «Арсенала» 29 ноября 2019 года.

Добавим, что с 2014 по 2016 годы Эмери трижды выигрывал Лигу Европы с «Севильей», а 2018 году привел «ПСЖ» к победе в чемпионате Франции.

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