Рабьо сегодня вернется в Италию Французский полузащитник Адриен Рабьо в среду вернется в расположения «Ювентуса».

Как сообщает Football Italia, хавбек объяснил свое нежелание возвращаться после отмены карантина ожиданием официального объявления даты возобновления сезона в серии А. Полузащитник проигнорировал неофициальный призыв вернуться в «Ювентус» 3 мая, а поскольку 25-летний полузащитник до сих пор находится во Франции, его будущее в «Ювентусе» остается неопределенным.

Отмечается, что зарплата в 7 миллионов евро за сезон дает руководству «Ювентуса» еще одну причину, чтобы подумать о прекращении сотрудничества в с бывшим хавбеком сборной Франции.

Ранее сообщалось, что, 25-летний француз хотел бы продолжить свою карьеру в «Манчестер Юнайтед» или «Эвертоне».