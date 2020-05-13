«Барселона» рассматривает варианты трансфера Шкриньяра «Барселона» нацелилась на центрального полузащитника «Интера» Милана Шкриньяра.

Как сообщает Mundo Deportivo, по мнению руководства испанского клуба 25-летний игрок обороны станет идеальной заменой 33-летнему Жерару Пике.

По информации издания, «Интер» не будет препятствовать переходу словацкого защитника, если получит солидную денежную компенсацию. При этом отмечается, главный тренер иатальянского клуба Антонио Конте предпочел бы оставить Шкриньяра в команде.