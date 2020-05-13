«Барселона» рассматривает варианты трансфера Шкриньяра

Как сообщает Mundo Deportivo, по мнению руководства испанского клуба 25-летний игрок обороны станет идеальной заменой 33-летнему Жерару Пике.
По информации издания, «Интер» не будет препятствовать переходу словацкого защитника, если получит солидную денежную компенсацию. При этом отмечается, главный тренер иатальянского клуба Антонио Конте предпочел бы оставить Шкриньяра в команде.
Даниил Медведев: Смолов играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Я играл больше Сильнейший теннисист России стал гостем прямого эфира инстаграма журналистки Марии Командной, рассказав о Смолове и Дзюбе, Надале и Федерере. 29.04.2020 00:00 Теннис Григорьевская Юлия Как Щербакова «ушла» от Тутберидзе вслед за Трусовой На персональной странице российской фигуристки Анны Щербаковой появилось сообщение о том, что она покидает группу Этери Тутберидзе. Однако поклонники чемпионки страны переживали недолго. 12.05.2020 11:00 Фигурное катание Сергеев Иван В РПЛ смогут тренироваться, Капризов не сыграет в НХЛ-2019/20, а в фигурке переоценили прыжки В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 12.05.2020 08:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий WADA передаст в ФИФА допинговые дела 36 российских футболистов? По данным британских СМИ, в числе подозреваемых могут оказаться участники ЧМ-2018 в России. 13.05.2020 11:45 Футбол Сергеев Иван Вы не знаете, зачем Лео Месси сбрил усы? Великий аргентинец снова сменил имидж Лионель Месси появился на тренировке «Барселоны» без привычной в последние годы бороды. Вспоминаем, как менялся внешний вид знаменитого футболиста. 13.05.2020 10:46 Футбол Сергей Харитонов: Гэтжи разделал Фергюсона как второклашку, но против Хабиба шансов у него – ноль Известный российский мастер смешанных единоборств прокомментировал сенсационный исход главного поединка UFC 249. 10.05.2020 12:30 ММА Григорьевская Юлия «Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег АХЛ тихо похоронила себя. И НХЛ? Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин объясняет, что значит завершение сезона во второй по силе североамериканской лиге. 12.05.2020 19:00 Хоккей Славин Виталий Александр Шлеменко: Гэтжи более опасен для Хабиба, чем Тони Бывший российский чемпион Bellator поделился впечатлениями от турнира UFC 249, главным событием которого стало поражение американца Тони Фергюсона от соотечественника Джастина Гэтжи. 10.05.2020 10:30 ММА Усачев Владислав Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:30 Биатлон Волохов Юрий