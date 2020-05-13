Умер директор смоленского «Днепра» В среду не стало Николая Ермакова, который с 2012 по 2019 года был исполнительным директором клуба.

Весной 2019-го «Днепр» из-за финансовых проблем снялся с первенства ПФЛ в зоне «Запад» и прекратил свое существование. Ныне смоленский футбол на профессиональном уровне не представлен.

Как сообщает журналист Андрей Петухов из издания «Рабочий путь», Николай Ермаков последние дни жизни провел в медучреждении. У него отказали почки. Коронавирус ли это – издание не уточняет.

Будучи игроком Николай Ермаков играл за любительский клуб СКД, который позже реформировали в «Кристалл». Николай Николаевич был начальником этой команды. Позже Ермаков работал начальником, спортивным и исполнительным директором в «Днепре».