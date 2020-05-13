Министр спорта Италии: Мы вновь откроем спортивные сооружения не позднее 25 мая - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 мая 2020 14:46Футбол

Министр спорта Италии: Мы вновь откроем спортивные сооружения не позднее 25 мая

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что возобновление чемпионата в серии А произойдет при условиях полной безопасности.

- Мы надеемся на возобновление сезона, но только в условиях полной безопасности после принятия соответствующих мер и в соответствии с протоколом. Мы знаем, что необходимость завершить сезон возникает не только по спортивным причинам, но и по экономическим.

До сих пор общая картина распространения вируса не позволяла нам двигаться вперед. На сегодняшний день определились с конкретной датой только те, кто решил досрочно завершить сезон, как Франция. Даже Германия, которая также готовится возобновить чемпионат, однажды уже перенесла дату старта, чтобы не дать возможности вируса распространиться через команды.

Я осознаю страсть к футболу и важность этого сектора, но я считаю, что обострение споров о футболе является чрезмерным, в то время как итальянцы обеспокоены состоянием здоровья и своей работой. Мы вновь откроем спортивные сооружения не позднее 25 мая, но мы скорее откроем их раньше, если мы получим ответ от Комитета по науке, - приводит слова Спадафора Football Italia.

И все-таки – революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР Шансов сохранить свое место после отчетно-выборной конференции у него практически нет. 23.04.2020 14:30 Биатлон Чикирис Олег
Еще по теме:
Валерий Польховский: Королькевич возмущен обвинениями Драчева Владимир Драчев: СБР закрыл часть долгов перед сотрудниками Владимир Драчев: Пообещал министру спорта не выступать и больших заявлений не делать
UFC Fight Night 171. Что смотреть кроме боя Орловского? «Советский спорт» рассказывает о предстоящем турнире UFC, который пройдет 13 мая в Джексонвилле. 12.05.2020 23:00 ММА Усачев Владислав
Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Рекорды Бьорндалена и Фуркада – вовсе не вечные. Многие из них скоро побьет Бе После того, как этой весной Мартен Фуркад завершил карьеру, Йоханнес Бе лишился главного конкурента. Может ли он превзойти достижения француза и Бьорндалена? 03.05.2020 00:00 Биатлон Тигай Лев
Новые «расценки» на прыжки от ISU. Разбираемся, что изменилось Международный союз конькобежцев утвердил правила одиночного и парного катания на следующий сезон. По сравнению с минувшим там есть несколько отличий. 12.05.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Слабо ввести VAR для плевков? ФИФА готова наказывать плюющихся футболистов Не исключено, за плевки во время матча введут желтые карточки. Мы разобрались в проблеме и вспомнили самых знаменитых любителей плюнуть в истории футбола. 13.05.2020 11:00 Футбол Кузнецов Дмитрий
Александр Шлеменко: Гэтжи более опасен для Хабиба, чем Тони Бывший российский чемпион Bellator поделился впечатлениями от турнира UFC 249, главным событием которого стало поражение американца Тони Фергюсона от соотечественника Джастина Гэтжи. 10.05.2020 10:30 ММА Усачев Владислав
Джокович выделит деньги на серию местных турниров. Как и где сейчас играют в теннис? Пусть большой теннис давно на паузе, это не значит, что в него не играют совсем. «Советский спорт» – о турнирах, которые проводятся или могут пройти в будущем. 05.05.2020 18:00 Теннис Мысин Николай
Драчев – регионам: Члены Правления занимают деструктивную позицию Президент СБР Владимир Драчев направил письма в регионы с отчетом о проделанной работе и аргументацией своей позиции по основным вопросам. 12.05.2020 18:00 Биатлон Чикирис Олег
Кто выиграл бы Кубок Гагарина-2020? Данис Зарипов считает, что «Ак Барс» Капитан «Ак Барса» заявил, что его команда была главным фаворитом в борьбе за Кубок Гагарина. Обозреватель «Советского спорта» спорит с легендой КХЛ. 12.05.2020 20:00 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
14:54 Хоккей Хоккеист Морозов стал участником смертельного ДТП
14:46 Футбол Министр спорта Италии: Мы вновь откроем спортивные сооружения не позднее 25 мая
14:29 Баскетбол Павел Астахов: Убытки «Химок» из-за коронавируса составляют сотни миллионов рублей
14:11 Фигурное катание Татьяна Тарасова: Видно, что Тутберидзе помешанный на фигурке человек
13:56 ММА Дана Уайт: Хабиб отказался драться с Гэтжи летом
13:55 Бокс Дана Уайт: Я умолял Тайсона не возвращаться на ринг
13:41 Футбол ФИФА не будет определять лучшего футболиста сезона-2019/20
13:38 Футбол Умер директор смоленского «Днепра»
13:27 Футбол «Интер» отложил крайний срок выкупа трансфера Перишича
13:12 Футбол «Барселона» рассматривает варианты трансфера Шкриньяра
12:59 Футбол Рабьо сегодня вернется в Италию
12:47 Футбол Леонид Федун: К сожалению, еще не скоро выпишут
12:30 Футбол Александр Медведев назвал слухами возможный переход Дзюбы в «Милан»
12:16 Биатлон Валерий Польховский: Королькевич возмущен обвинениями Драчева
12:00 Футбол Эмери может возглавить «Валенсию»
11:39 Футбол Глава PFA - о возобновлении АПЛ: Игроки не хотят, чтобы их считали морскими свинками
11:21 Хоккей Игорь Варицкий: У «Витязя» все в порядке с финансированием
11:06 Хоккей Ибрагимов подписал контракт с «Сан-Хосе»
10:52 Футбол «Сын в отца». Роналду опубликовал видео тренировки с сыном
Another step towards slavery? What amendments does the government make to the Labor Code
7 новых случаев заражения COVID-19 подтвердили в Удмуртии
В Оренбуржье 13 мая подтвердились еще 50 диагнозов COVID-19
В Тюменской области на 13 мая COVID-19 заболели 75 человек
Волгоградская область поставила новый антирекорд по заражениям COVID-19
На сочинском стадионе «Фишт» началось строительство теннисных кортов
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика