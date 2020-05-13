Министр спорта Италии: Мы вновь откроем спортивные сооружения не позднее 25 мая

- Мы надеемся на возобновление сезона, но только в условиях полной безопасности после принятия соответствующих мер и в соответствии с протоколом. Мы знаем, что необходимость завершить сезон возникает не только по спортивным причинам, но и по экономическим.
До сих пор общая картина распространения вируса не позволяла нам двигаться вперед. На сегодняшний день определились с конкретной датой только те, кто решил досрочно завершить сезон, как Франция. Даже Германия, которая также готовится возобновить чемпионат, однажды уже перенесла дату старта, чтобы не дать возможности вируса распространиться через команды.
Я осознаю страсть к футболу и важность этого сектора, но я считаю, что обострение споров о футболе является чрезмерным, в то время как итальянцы обеспокоены состоянием здоровья и своей работой. Мы вновь откроем спортивные сооружения не позднее 25 мая, но мы скорее откроем их раньше, если мы получим ответ от Комитета по науке, - приводит слова Спадафора Football Italia.
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