«Барселона» готова продать Дембеле за 60 миллионов евро Каталонская команда готова расстаться с правым вингером Усманом Дембеле.

По информации Marca, «Барселона» надеется выручить от продажи нападающего не менее 60 миллионов евро.

Как сообщает издание, испанский клуб будет вынужден продать Дембеле, в случае трансферов Лаутаро Мартинеса и Неймара.

Напомним, что Дембеле перешел в «Барселону» летом 2017 года из дортмундской «Боруссии» за 125 миллионов евро.