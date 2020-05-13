«Барселона» готова продать Дембеле за 60 миллионов евро

По информации Marca, «Барселона» надеется выручить от продажи нападающего не менее 60 миллионов евро.
Как сообщает издание, испанский клуб будет вынужден продать Дембеле, в случае трансферов Лаутаро Мартинеса и Неймара.
Напомним, что Дембеле перешел в «Барселону» летом 2017 года из дортмундской «Боруссии» за 125 миллионов евро.
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