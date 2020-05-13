Второй кассационный суд отменил приговор Мамаеву и Кокорину за участие в драках 2018 года

Решение касается и брата Александра Кирилла Кокорина, а также другого участника драк в центре Москвы в октябре 2018 года Александра Протасовицкого. Все четверо уже после того, как отсидели почти год в колонии по тому делу, обратились с требованием пересмотреть приговор, вынесенный Мосгорсудом весной 2019 года. Эту жалобу второй кассационный суд общей юрисдикции сейчас удовлетворил. Дело передано на новое рассмотрение в Мосгорсуд.
Напомним, что в результате драк с участием двух Кокориных, Мамаева и Протасовицкого пострадали водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук и чиновник Минпромторга Денис Пак. После выхода на свободу Кокорин подписал контракт с «Зенитом», уйдя в аренду в «Сочи», а Мамаев стал игроком «Ростова».
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