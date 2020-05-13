Нобель Арустамян: В ближайшие два дня «Локомотив» объявит об уходе Семина Действующее соглашение 73-летнего тренера с московским клубом рассчитано до 30 июня.

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян утверждает, что «Локомотив» собирается официально объявить об уходе главного тренера Юрия Семина и назначении Марко Николича.

«В течение ближайших двух дней (14-15 мая) «Локо» объявит об уходе Семина, – написал Арустамян в своем телеграм-канале. – С ним не продлят контракт, и Юрий Палыч не будет работать с командой даже в оставшихся восьми турах этого сезона, если он возобновится. Также в эти два дня «Локо» объявит о назначении Марко Николича. Все решения согласованы с советом директоров и главой РЖД. Руководство клуба также в ближайшее время должно выступить с развернутым комментарием и объяснить, почему Семин уступает место Николичу».

Напомним, что Семин вернулся в «Локо» 26 августа 2016 года. В 2018-м железнодорожники впервые за 14 лет стали чемпионами России. В 2017 и 2019 годах команда выигрывала Кубок России.

После 22 туров РПЛ-2019/20 »Локо» занимает второе место. 40-летний серб Николичне работает с осени 2019 года, когда его уволили из венгерского «Фехервара».