Юрий Семин – о возможном уходе из «Локомотива»: Звоните генеральному директору Контракт 72-летнего тренера с железнодорожниками заканчивается 30 июня.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал вновь появившуюся информацию о его расставании с московским клубом.

Ранее комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что в ближайшие два дня «Локомотив» объявит об уходе Семина и назначит 40-летнего серба Марко Николича.

«Сразу говорю: звоните генеральному директору. Он вам все расскажет», – заявил Семин в интервью News.ru

С декабря 2018 года должность гендиректора «Локомотива» занимает бывший телеведущий Василий Кикнадзе.

Напомним, что Семин вернулся в «Локо» 26 августа 2016 года. В 2018-м железнодорожники впервые за 14 лет стали чемпионами России. В 2017 и 2019 годах команда выигрывала Кубок России.

После 22 туров РПЛ-2019/20 »Локо» занимает второе место. 40-летний серб Николичне работает с осени 2019 года, когда его уволили из венгерского «Фехервара».