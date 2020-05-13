Юрий Семин – о возможном уходе из «Локомотива»: Звоните генеральному директору

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал вновь появившуюся информацию о его расставании с московским клубом.
Ранее комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что в ближайшие два дня «Локомотив» объявит об уходе Семина и назначит 40-летнего серба Марко Николича.
«Сразу говорю: звоните генеральному директору. Он вам все расскажет», – заявил Семин в интервью News.ru
С декабря 2018 года должность гендиректора «Локомотива» занимает бывший телеведущий Василий Кикнадзе.
Напомним, что Семин вернулся в «Локо» 26 августа 2016 года. В 2018-м железнодорожники впервые за 14 лет стали чемпионами России. В 2017 и 2019 годах команда выигрывала Кубок России.
После 22 туров РПЛ-2019/20 »Локо» занимает второе место. 40-летний серб Николичне работает с осени 2019 года, когда его уволили из венгерского «Фехервара».
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