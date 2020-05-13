Чемпионат Италии возобновится 13 июня

Лига серия А на своем официальном сайте опубликовала ориентировочную дату возобновления чемпионата Италии.
Все 20 команд возобновят тренировки в обычном режиме 18 мая, а рестарт назначен на 13 июня.
При этом в заявлении лиги сказано, что в том случае, если после возобновления групповых тренировочных занятий у кого либо из футболистов или сотрудников тренерских штабов найдут COVID-19, на 15-дневный карантин будет отправлена вся команда.
Итальянский медицинский протокол отличается от немецкого. В бундеслиге зараженных изолируют, а все остальные сдают повторные тесты на коронавирус.
Напомним, что чемпионат Италии был прерван 10 марта после 26 неполных туров.
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