Главный тренер «Унион Берлин» не будет готовить команду к матчу против «Баварии» Встреча 26-го тура чемпионата бундеслиги состоится в столице Германии 17 мая.

Пресс-служба футбольного клуба «Унион Берлин» сообщила о том, что главный тренер команды Урс Фишер временно покинул команду по личным обстоятельствам.

Готовить команду из восточного Берлина к воскресному домашнему матчу 26-го тура чемпионата бундеслиги против «Баварии» будут помощники Фишера Маркус Хоффманн и Себастьян Бениг.

При этом в клубе подчеркивают, что отсутствие на игре 54-летнего швейцарского специалиста никак не связано с коронавирусом.

На ближайших выходных чемпионат Германии возобновится после двухмесячного перерыва. «Бавария» лидирует в турнире, набрав 55 очков и на 4 опережая дортмундскую «Боруссию». «Унион Берлин» занимает 11-е место с 30 очками.

Матч «Унион Берлин» – «Бавария» состоится 17 мая.