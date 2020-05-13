Холдинг шейха Мансура заинтересован в покупке российского футбольного клуба

По данным «РБ-Спорт», в планах CFG - покупка одного из клубов РПЛ. Такой интерес у холдинга возник под впечатлением от успешного проведения чемпионата мира 2018 года в России. Попытка предварительных переговоров о сделке была предпринята еще зимой, но начавшаяся пандемия коронавируса спутала планы.

Напомним, что в транснациональный холдинг входят 9 футбольных клубов: «Ман Сити» (Англия), «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Мумбаи Сити» (Индия), «Йокогама Маринос» (Япония), «Монтевидео Сити» (Уругвай), «Жирона» (Испания), «Сычуань Цзюню» (Китай) и недавно приобретенный «Ломмел» (Бельгия). Основной владелец CFG - член королевской семьи эмирата Абу-Даби Мансур ибн Зайд Аль Нахайян, которого обычно называют шейхом Мансуром. В управлении холдингом также принимают участие американские и китайские компании.

С каким именно российским клубом планирует провести переговоры CFG, не сообщается. Предположительно речь может идти о московских командах, «Краснодаре» или «Ростове».