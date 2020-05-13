Источник: Глава «Динамо» помещен в больницу с коронавирусом

По данным Financial One, 50-летнего Соловьева госпитализировали. Информация о состоянии первого заместителя правления ВТБ не разглашается.
Напомним, что Соловьев возглавил совет директоров «Динамо» в 2019 году - после того, как была завершена сделка по покупке банком столичного футбольного клуба за один рубль. На перерыв в чемпионате-2019/20 бело-голубые ушли на шестом месте, которое теоретичски может дать путевку в Лигу Европы.
Вопрос о возобновлении чемпионата России будет рассмотрен 15 мая на исполкоме РФС.
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