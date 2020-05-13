В «Крыльях Советов» опровергли информацию о штрафе Фролову в 1,4 млн рублей - Советский спорт
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13 мая 2020 23:09ФутболШарафудинов Виктор

В «Крыльях Советов» опровергли информацию о штрафе Фролову в 1,4 млн рублей

Голкипер будет наказан только за то, что дал интервью без согласования с пресс-службой клуба.

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов заявил о том, что озвученная прессой сумма штрафа для вратаря Евгения Фролова в 1,4 миллиона рублей не соответствует действительности.

«Сейчас много эмоций и слухов на эту тему, – цитирует Фетисова «РИА Новости». – Сразу хочу заявить, что информация о штрафе в 1,4 млн рублей не соответствует действительности. Любой игрок нашей команды может иметь свою точку зрения на любые события. Действительно, у футболистов «Крыльев» в контрактах есть пункт о согласовании интервью с пресс-службой клуба – это обычная практика для мирового футбола. Евгений Фролов был ознакомлен с этим пунктом и до момента того резонансного интервью все свои выступления в прессе согласовывал. Дав интервью без согласования, он нарушил условия контракта. Евгений Фролов признал факт нарушения контракта».

Фролов в скандальном интервью выразил недовольство действиями властей во время пандемии.

В чемпионате РПЛ нынешнего сезона 32-летний голкипер сыграл 4 матча, пропустив 5 мячей.

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