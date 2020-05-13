Алли ограбили, ударили по лицу и угрожали ножом Грабители ворвались в дома футболиста «Тоттенхэма».

Британская газета The Daily Mail сообщает, что полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли подвергся ограблению.

В ночь с 12 на 13 мая грабители ворвались в дома 24-летнего футболиста в лондонском пригороде Барнете. Угрожая Алли ножом, преступники забрали ювелирные украшения и часы. При этом футболист получил незначительные травмы лица. Британские журналисты сообщают, что в доме находились брат футболиста и еще несколько человек.

Алли передал в полицию записи системы видеонаблюдения, установленной в его доме. Ведется расследование.

В нынешнем сезоне Деле забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи в 22 матчах.