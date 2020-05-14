Футболисты «Зенита» составили сборную всех времен В списке не нашлось места для Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Игроки «Зенита» составили символическую сборную всех времен. Об этом сообщает телеканал «Матч ТВ». Примечательно, что большинство футболистов, вошедших в состав, представляют Бразилию. Вратарь: Икер Касильяс (Испания; выбор Андрея Лунева). Защитники: Кафу (Бразилия; выбор Игоря Смольникова), Фабио Каннаваро (Италия; выбор Бранислава Ивановича), Паоло Мальдини (Италия; выбор Ярослава Ракицкого), Луис Фелипе (Бразилия; выбор Дугласа Сантоса). Полузащитники: Андрес Иньеста (Испания; выбор Данила Шамкина), Стивен Джеррард (Англия; выбор Магомеда Оздоева), Дэвид Бекхэм (Англия; выбор Далера Кузяева), Роналдиньо (Бразилия; выбор Алексея Сутормина). Нападающие: Неймар (Бразилия; выбор Эмилиано Ригони), Роналдо (Бразилия; выбор Артема Дзюбы, Сердара Азмуна и Себастьяна Дриусси). Игроки «Зенита» составили сборную мира 🔝



Каждый выбрал лучшего на своей позиции:https://t.co/WssOt7AQ1X pic.twitter.com/lT3yzyOpRT — Матч ТВ (@MatchTV) May 14, 2020