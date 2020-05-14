Уткин упрекнул фанатов «Локомотива» в слишком слабом нытье по поводу Семина

Вот как Уткин прокомментировал призыв фанатов «Локомотива» к футболистам команды встать на защиту главного тренера, которого, по слухам, могут уволить на этой неделе и заменить на серба Марко Николича.

«Фанаты просят игроков заступиться за Семина, иначе прекратят поддержку команды. Ну, самое время, - написал журналист в телеграм-канале. - Вот сейчас, за 17 дней до конца контракта Семина... У меня вопрос: а что сделали сами фанаты? Где флешмобы?.. Что дает понять, что за этими призывами реально множество людей, а не небольшая группа просто громких?.. Не предпринято ничего в рамках закона, что представляло бы собой некое активное действие за пределами нытья в интернете. И даже это нытье совсем не активно».

Напомним, что, по сообщениям ряда СМИ, совет директоров «Локомотива» решил не продолжать сотрудничество с Семиным даже на 8 туров, предстоящих в РПЛ-2019/20 в случае возобновления чемпионата. В руководстве клуба эту информацию не комментируют. При этом 40-летний Николич, с которым якобы согласован контракт, по слухам, не сможет прилететь в Москву 15 мая вопреки первоначальным планам.

На перерыв в сезоне «Локо» ушел на втором месте, дающем прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов-2020/21.