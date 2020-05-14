Юрий Семин: Удивлен, что Филатов не поддержал меня Наставник «Локомотива» Юрий Семин удивлен решением бывшего президента железнодорожников Валерия Филатова проголосовать за назначение на пост главного тренера клуба серба Марко Николича.

- Ваш соратник Филатов не поддержал вас и выбрал серба. Вы удивлены?

- Удивлен и очень сильно! - цитирует Семина Metaratings.ru

В четверг, 14 мая, стало известно, что совет директоров «Локомотива» принял единогласное решение не продлевать контракт с Семиным. С 1 июня столичную команду возглавит Николич.

Напомним, что на момент приостановки сезона, связанного с пандемией коронавируса, «Локомотив» занимал вторую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, уступая лидирующему в чемпионате «Зениту» девять очков.