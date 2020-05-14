Фанат «Локомотива» сжег сезонный абонемент в знак протеста против отставки Семина Болельщик «Локомотива» эмоционально отреагировал на уход Юрия Семина с поста главного тренера команды.

В сториз своего «инстаграма» болельщик под ником mzdbrand выложил видео с сожжением сезонного абонемента «Локомотива», которое сопроводил хэштегом #noseminnoparty.

В четверг, 14 мая, стало известно, что совет директоров «Локомотива» принял единогласное решение не продлевать контракт с Семиным. С 1 июня столичную команду возглавит Николич.

Напомним, что на момент приостановки сезона, связанного с пандемией коронавируса, «Локомотив» занимал вторую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, уступая лидирующему в чемпионате «Зениту» девять очков.