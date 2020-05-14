Фанат «Локомотива» сжег сезонный абонемент в знак протеста против отставки Семина

В сториз своего «инстаграма» болельщик под ником mzdbrand выложил видео с сожжением сезонного абонемента «Локомотива», которое сопроводил хэштегом #noseminnoparty.
В четверг, 14 мая, стало известно, что совет директоров «Локомотива» принял единогласное решение не продлевать контракт с Семиным. С 1 июня столичную команду возглавит Николич.
Напомним, что на момент приостановки сезона, связанного с пандемией коронавируса, «Локомотив» занимал вторую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, уступая лидирующему в чемпионате «Зениту» девять очков.
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