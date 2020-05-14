Тест Ибрагимовича на коронавирус дал отрицательный результат Нападающий «Милана» вернувшись в понедельник в Италию сдал два теста на COVID-19.

Как сообщает MilanNews.it, сразу по прилету Ибрагимович был доставлен на базу клуба, где сдал два мазка на коронавирус, показавшие отрицательный результат. В связи с этим шведскому форварду разрешили покинуть базу и перебраться в свою квартиру в Милане, где он проведет оставшиеся дни карантина.

Отмечается, что прежде чем Ибрагимович сможет возобновить тренировки с остальной командой, ему необходимо сдать анализ крови и пройти полный медицинский осмотр.