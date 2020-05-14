Правительство Великобритании поддержало планы по возобновлению футбольного сезона Министр спорта Великобритании Оливер Доуден сообщил, что правительство «открывает двери» для возвращения футбола в июне.

- Правительство открывает двери для безопасного возвращения футболистов в июне. Это должно включать расширение доступа болельщиков для просмотра трансляций в прямом эфире и обеспечение того, чтобы финансы после возобновления игры поддерживали широкую футбольную семью.

Теперь футбольные власти должны согласовать и доработать детали своих планов. Правительство и наши медицинские эксперты и впредь будут давать рекомендации и оказывать поддержку до принятия окончательного решения, которое приведет эти планы в действие, - цитирует Доудена Sky Sports.

Напомним, что в минувший понедельник правительство Англии опубликовало условия для выхода из режима самоизоляции, введенного для ограничения распространения коронавируса. Опубликованный документ допускает с 1 июня возможность проведения «культурных и спортивных мероприятий при пустых трибунах для трансляции, избегая при этом риска крупномасштабных социальных контактов».