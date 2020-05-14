Гарри Кейн: Я должен быть готов к выходу на поле с первого матча Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн сообщил, что готов к возобновлению сезона в премьер-лиге.

- Я настолько хорош, насколько это возможно. Я близок к полному восстановлению перед закрытием и делал почти все, кроме тренировок с командой. С тех пор как сезон был приостановлен, я продолжал проводить онлайн-сессии с командой, плюс немного специфической работы, где я выполнял индивидуальные упражнения для работы с мышцей задней поверхности бедра, но в значительной степени делаю все, что и остальные парни.

На прошлой неделе мы смогли пойти и провести тренировку с одним из сотрудников. Было приятно выйти и снова начать работу с мячом. Не знаю, когда сезон возобновится, но будь то следующий месяц или через два-три месяца, я должен быть готов к выходу на поле с первого матча, - приводит слова Кейна Sky Sports News.

Ранее стало известно, что правительство Великобритании поддержало планы по возобновлению футбольного сезона в июне.