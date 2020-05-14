Гарри Кейн: Я должен быть готов к выходу на поле с первого матча

- Я настолько хорош, насколько это возможно. Я близок к полному восстановлению перед закрытием и делал почти все, кроме тренировок с командой. С тех пор как сезон был приостановлен, я продолжал проводить онлайн-сессии с командой, плюс немного специфической работы, где я выполнял индивидуальные упражнения для работы с мышцей задней поверхности бедра, но в значительной степени делаю все, что и остальные парни.
На прошлой неделе мы смогли пойти и провести тренировку с одним из сотрудников. Было приятно выйти и снова начать работу с мячом. Не знаю, когда сезон возобновится, но будь то следующий месяц или через два-три месяца, я должен быть готов к выходу на поле с первого матча, - приводит слова Кейна Sky Sports News.
Ранее стало известно, что правительство Великобритании поддержало планы по возобновлению футбольного сезона в июне.
Джокович выделит деньги на серию местных турниров. Как и где сейчас играют в теннис? Пусть большой теннис давно на паузе, это не значит, что в него не играют совсем. «Советский спорт» – о турнирах, которые проводятся или могут пройти в будущем. 05.05.2020 18:00 Теннис Мысин Николай Массовое бегство от Тутберидзе – миф. У нее и по шесть человек уходило После перехода Александры Трусовой к Евгению Плющенко поднялась мощная волна слухов, что школу Этери Тутберидзе покидают и другие фигуристы. 14.05.2020 11:00 Фигурное катание Тигай Лев Карен Хачанов: Заменил мясо креветками, прививаться от коронавируса не хочу Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 12.05.2020 10:00 Теннис Григорьевская Юлия Рейтинг наездов. Панарин и коррупция, подзатыльник «Крыльям» от Кремля, «автомат» Уткина Герои нашего хит-парада несколько поумерили свой пыл за последнюю неделю – очевидно, вышли на плато. Но коронавирусное обострение все еще продолжается. 13.05.2020 23:30 Хоккей Кузнецов Дмитрий Палыч, пошли их «социальный пакет» куда подальше! «Локомотив» принял решение расстаться с главным тренером и легендой клуба Юрием Семиным, предложив ему стать свадебным генералом. 14.05.2020 18:00 Футбол Кузнецов Дмитрий Валерий Баринов: Плюнули в болельщиков и весь наш футбол. Даже по телевизору смотреть матчи не буду Народный артист и преданный болельщик «Локомотива» высказал «Советскому спорту» свое мнение об уходе Юрия Семина с поста главного тренера. 14.05.2020 19:30 Футбол Григорьевская Юлия Новые «расценки» на прыжки от ISU. Разбираемся, что изменилось Международный союз конькобежцев утвердил правила одиночного и парного катания на следующий сезон. По сравнению с минувшим там есть несколько отличий. 12.05.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Руслан Нигматуллин: Семин еще поработает главным тренером Бывший вратарь «Локомотива» прокомментировал отставку Юрия Семина, которого клуб решил поменять на Марко Николича. 14.05.2020 18:30 Футбол Григорьевская Юлия Як-15 взлетел выше всех. Тройка Якушев – Шадрин – Шалимов – лучшая в «Спартаке» «Советский спорт» продолжает определять лучшие звенья в истории отечественных клубов. На очереди «Спартак». 14.05.2020 20:00 Хоккей Домрачев Владислав Что ждет хоккеиста Морозова? Он насмерть сбил велосипедиста Нападающий «Северстали» Егор Морозов на своем BMW совершил наезд на 55-летнего велосипедиста на одной из улиц в Тольятти. Пострадавший скончался. 13.05.2020 18:00 Хоккей Домрачев Владислав