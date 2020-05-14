«Спасибо вам за четыре трофея». Чорлука поблагодарил Семина за совместную работу

«Спасибо вам за четыре года совместной работы и четыре трофея, желаю вам всего наилучшего в будущем и много удачи в дальнейшей карьере», - написал Чорлука в своем «инстаграме».
В четверг стало известно, что совет директоров «Локомотива» единогласно принял решение утвердить с 1 июня 2020 года кандидатуру Николича на пост главного тренера основной команды. На этой должности серб сменит Семина.
Напомним, что 73-летний Семин в четвертый раз в своей тренерской карьере возглавил «Локомотив» 26 августа 2016 года. Московская команда под его руководством после 14-летнего перерыва стала чемпионом России (сезон-2017/18), дважды становилась обладателем Кубка России (2016/17, 2018/19) и один раз Суперкубка страны (2019).
На момент приостановки сезона, связанного с пандемией коронавируса, «Локомотив» занимал вторую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, уступая лидирующему в чемпионате «Зениту» девять очков.
Четыре увольнения, отказ саудитам, похвала Линекера. Резюме преемника Семина в «Локо» Рассказываем о 40-летнем Марко Николиче, который с 1 июня вступит в должность главного тренера «Локомотива». 14.05.2020 21:00 Футбол Сергеев Иван Когда Конор Макгрегор молится за Нурмагомедова Критическая ситуация с отцом российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова заставила его врагов закопать топор войны. 14.05.2020 08:00 ММА Сергеев Иван «Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег Массовое бегство от Тутберидзе – миф. У нее и по шесть человек уходило После перехода Александры Трусовой к Евгению Плющенко поднялась мощная волна слухов, что школу Этери Тутберидзе покидают и другие фигуристы. 14.05.2020 11:00 Фигурное катание Тигай Лев Як-15 взлетел выше всех. Тройка Якушев – Шадрин – Шалимов – лучшая в «Спартаке» «Советский спорт» продолжает определять лучшие звенья в истории отечественных клубов. На очереди «Спартак». 14.05.2020 20:00 Хоккей Домрачев Владислав Карен Хачанов: Заменил мясо креветками, прививаться от коронавируса не хочу Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 12.05.2020 10:00 Теннис Григорьевская Юлия Тейшейра неожиданно «финишировал» Смита, Ротвелл вызвал на бой Олейника (видео) В Джексонвилле (штат Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 171. Главный бой завершился тотальным избиением. 14.05.2020 07:30 ММА Ващенко Сергей Джокович выделит деньги на серию местных турниров. Как и где сейчас играют в теннис? Пусть большой теннис давно на паузе, это не значит, что в него не играют совсем. «Советский спорт» – о турнирах, которые проводятся или могут пройти в будущем. 05.05.2020 18:00 Теннис Мысин Николай РПЛ и КХЛ, когда не я буду содержать вас, а вы – меня, как бундеслига – немцев, а НХЛ – американцев? Спойлер: никогда…
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