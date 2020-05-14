«Спасибо вам за четыре трофея». Чорлука поблагодарил Семина за совместную работу Капитан «Локомотива» Ведран Чорлука поблагодарил главного тренера команды Юрия Семина за совместную работу.

«Спасибо вам за четыре года совместной работы и четыре трофея, желаю вам всего наилучшего в будущем и много удачи в дальнейшей карьере», - написал Чорлука в своем «инстаграме».

В четверг стало известно, что совет директоров «Локомотива» единогласно принял решение утвердить с 1 июня 2020 года кандидатуру Николича на пост главного тренера основной команды. На этой должности серб сменит Семина.

Напомним, что 73-летний Семин в четвертый раз в своей тренерской карьере возглавил «Локомотив» 26 августа 2016 года. Московская команда под его руководством после 14-летнего перерыва стала чемпионом России (сезон-2017/18), дважды становилась обладателем Кубка России (2016/17, 2018/19) и один раз Суперкубка страны (2019).

На момент приостановки сезона, связанного с пандемией коронавируса, «Локомотив» занимал вторую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, уступая лидирующему в чемпионате «Зениту» девять очков.