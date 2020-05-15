Илья Геркус: Думаю, что игроки «Локомотива» гуглили, кто такой Николич - Советский спорт
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15 мая 2020 00:01Футбол

Илья Геркус: Думаю, что игроки «Локомотива» гуглили, кто такой Николич

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал решение руководства клуба расстаться с главным тренером Юрием Семиным.

- Уход успешного тренера, который по ходу сезона идет на втором месте, - это сенсация. Это вотум недоверия, крайняя форма реакции клуба на работу тренера. Расставание с таким популярным специалистом - это неуважение к болельщикам.

Сейчас «Локомотив» сражается за вторую строчку в турнирной таблице и попадание в Лигу чемпионов. На мой взгляд, у Семина было бы больше шансов успешно завершить эту борьбу, чем у нового тренера. С точки зрения денег, которые можно получить, попав в групповой этап Лиги чемпионов, приглашение мало кому известного специалиста - это огромный риск. Думаю, что игроки «Локомотива» гуглили, кто такой Николич, - сказал Геркус в эфире «Матч ТВ».

В четверг стало известно, что совет директоров «Локомотива» единогласно принял решение утвердить с 1 июня 2020 года кандидатуру сербского специалиста Марко Николича на пост главного тренера основной команды. На этой должности серб сменит Семина.

На момент приостановки сезона, связанного с пандемией коронавируса, «Локомотив» занимал вторую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, уступая лидирующему в чемпионате «Зениту» девять очков.

Николич ранее работал с сербскими командами «Рад», «Войводина» и «Партизан». Последний под руководством специалиста стал чемпионом Сербии в сезоне-2016/17 и обладателем Кубка страны 2017 года. Кроме этого Николич возглавлял словенскую «Олимпию» и венгерский «Фехервар», с которым стал чемпионом Венгрии сезона-2017/18 и обладателем Кубка страны 2019 года.

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