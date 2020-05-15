Смолов – Семину: Спасибо за кубки, легенда

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов, выступающий на правах аренды за испанскую «Сельту», попрощался с Юрием Семиным, который покинул должность главного тренера красно-зеленых.
В своем Instagram форвард выложил фотографию с тренером и написал: «Спасибо за кубки, легенда».
Семин работал с командой в разные годы. Под его руководством красно-зеленые три раза выигрывали чемпионат России и шесть раз Кубок страны.
Добавим, что с 1 июня 2020 года новым главным тренером «Локомотива» станет сербский специалист Марко Николич.
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