Смолов – Семину: Спасибо за кубки, легенда

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов, выступающий на правах аренды за испанскую «Сельту», попрощался с Юрием Семиным, который покинул должность главного тренера красно-зеленых.

В своем Instagram форвард выложил фотографию с тренером и написал: «Спасибо за кубки, легенда».

Семин работал с командой в разные годы. Под его руководством красно-зеленые три раза выигрывали чемпионат России и шесть раз Кубок страны.

Добавим, что с 1 июня 2020 года новым главным тренером «Локомотива» станет сербский специалист Марко Николич.