Кристиан Пулишич: АПЛ – самая конкурентная лига, она полностью оправдала мои ожидания Американец начал выступление за «синих» летом 2019 года.

Хавбек «Челси» Кристиан Пулишич поделился эмоциями от выступления в чемпионате Англии.

«АПЛ полностью оправдала мои ожидания, и даже больше. Нужно на многое обращать внимание, особенно в первый год, учитывая количество игр и событий, но я привыкаю к графику.

Это лига с одним из самых высоких уровней конкуренции, если не самая лучшая в этом плане, и здесь оказывается большое давление, но я получаю удовольствие от этого приключения. Я многому научился за этот первый год и с нетерпением жду, когда снова начну играть в футбол», – сказал игрок пресс-службе «Челси».

В текущем сезоне 21-летний футболист провел за англичан 23 матча, забил шесть голов и отдал шесть голевых передач.