«Спасибо за все, маэстро». Фарфан попрощался с Семиным - Советский спорт
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15 мая 2020 10:57ФутболГичунцев Артур

«Спасибо за все, маэстро». Фарфан попрощался с Семиным

Об уходе специалиста клуб объявил накануне, 14 мая.

Перуанский форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан оставил запись в соцсети, посвященную уходу Юрия Семина с должности главного тренера москвичей.

«Спасибо за все, маэстро. Благодарю за все, что вы дали игрокам, клубу и болельщикам. Спасибо за столько титулов, легенда», – написал игрок в своем Instagram.

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Семин работал с командой в разные годы. Под его руководством красно-зеленые три раза выигрывали чемпионат России и шесть раз Кубок страны.

Добавим, что с 1 июня 2020 года новым главным тренером «Локомотива» станет сербский специалист Марко Николич.

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