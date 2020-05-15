«Спасибо за все, маэстро». Фарфан попрощался с Семиным

Перуанский форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан оставил запись в соцсети, посвященную уходу Юрия Семина с должности главного тренера москвичей.
«Спасибо за все, маэстро. Благодарю за все, что вы дали игрокам, клубу и болельщикам. Спасибо за столько титулов, легенда», – написал игрок в своем Instagram.
Семин работал с командой в разные годы. Под его руководством красно-зеленые три раза выигрывали чемпионат России и шесть раз Кубок страны.
Добавим, что с 1 июня 2020 года новым главным тренером «Локомотива» станет сербский специалист Марко Николич.
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