«Зенит» получил разрешение на возобновление тренировок Об этом сообщает Sport24.ru.

Питерский «Зенит» может вернуться к тренировкам. Сегодня, 15 мая чемпион страны получил официальное разрешение от властей.

«У ФК «Зенит» есть разрешение властей города возобновить тренировочный процесс в ограниченном режиме, однако это не значит, что команда вернулась к полноценным тренировкам на базе: на данном этапе мы только готовимся к возвращению и ориентируемся на соответствующее решение исполкома РФС по сезону в целом», – сообщила пресс-служба «Зенита».

Напомним, чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что лигу планируют возобновить в середине июня.