«Хороший человек и тренер». Гончаренко пожелал удачи Семину Об этом белорусский специалист заявил в своем Instagram.

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко не оставил без внимания уход Юрия Семина с должности наставника «Локомотива».

«Хороший человек и тренер! Удачи, Юрий Палыч!» – написал Гончаренко, выложив фотографию с российским тренером, сопродив ее аплодисментами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виктор Гончаренко🔝 (@goncharenko_offlcial) 14 Май 2020 в 10:10 PDT

Семин работал с командой в разные годы. Под его руководством красно-зеленые три раза выигрывали чемпионат России и шесть раз Кубок страны.

Добавим, что с 1 июня 2020 года новым главным тренером «Локомотива» станет сербский специалист Марко Николич.