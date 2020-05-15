«Хороший человек и тренер». Гончаренко пожелал удачи Семину

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко не оставил без внимания уход Юрия Семина с должности наставника «Локомотива».
«Хороший человек и тренер! Удачи, Юрий Палыч!» – написал Гончаренко, выложив фотографию с российским тренером, сопродив ее аплодисментами.
Семин работал с командой в разные годы. Под его руководством красно-зеленые три раза выигрывали чемпионат России и шесть раз Кубок страны.
Добавим, что с 1 июня 2020 года новым главным тренером «Локомотива» станет сербский специалист Марко Николич.
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