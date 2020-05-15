Официально: чемпионат России возобновится 21 июня

Российский футбольный союз (РФС) выступил с официальным заявлением по вопросу возобновления чемпионата страны.

Отмечается, что исполком организации принял решение о доигровке сезона. Премьер-лига вернется 21 июня.

Также были приняты следующие решения:

– ФНЛ и ПФЛ завершены по состоянию на 17 марта.

– 15-е и 16-е места РПЛ выбывают в ФНЛ. Два первых места ФНЛ получают право подняться в РПЛ.

– Сезон Кубка России возобновится 21 июня.

– Командам разрешено делать по пять замен в матче.

– Места матчей турнира будут определяться с учетом эпидемиологической ситуации.

Напомним, чемпионат России был прерван из-за пандемии коронавируса.