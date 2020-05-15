Месси рассказал, в чем силен Лаутаро Мартинес Ранее сообщалось, что аргентинец является главной целью сине-гранатовых на летнее межсезонье.

Капитан «Барселоны» Лионель Месси высказался об игре нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, отметив, что не в курсе его возможного трансфера.

«Понятия не имею, ведутся ли переговоры. Я уже говорил, что он выдающийся нападающий. У Мартинеса хорошая техника, голевое чутье, он умеет удерживать мяч и силен физически», – приводит слова Месси Marca.

По информации СМИ, лидер «Барсы» против трансфера Мартинеса. Он хотел бы видеть в команде форварда «ПСЖ» Неймара.

В нынешнем сезоне 22-летний Мартинес отыграл 31 матч, забил 16 голов и отдал четыре голевых паса.