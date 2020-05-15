Оставшиеся матчи РПЛ пройдут без зрителей Об этом сообщает пресс-служба лиги.

РПЛ подтвердила заявление РФС о возобновлении турнира 21 июня. Отмечается, что матчи пройдут при пустых трибунах.

«Структура календаря возобновляемого сезона предполагает проведение матчей с 21 июня по 22 июля, в том числе четыре тура с матчами в середине недели. Подробное расписание туров будет опубликовано позднее.

Регламент возобновления тренировок и проведения матчей обсуждается с органами исполнительной власти и будет принят сразу после согласования. По этому регламенту, все оставшиеся игры сезона пройдут без зрителей. Кроме того, в регламент чемпионата будет внесено изменение, разрешающее проводить пять замен в течение одного матча в соответствии с решением Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

По итогам сезона два клуба покинут РПЛ без стыковых матчей и напрямую поднимутся два лучших по спортивным результатам клуба ФНЛ, при этом они должны будут соответствовать критериям лицензирования. В противном случае, эти клубы могут быть заменены на другие. Приоритет будет отдаваться командам, которые заняли 15-е и 16-е места в сезоне РПЛ-2019/20», – говорится в сообщении РПЛ.