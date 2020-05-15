Александр Дюков: Исполком единогласно принял решение возобновить сезон Президент РФС Александр Дюков - о возобновлении чемпионата России.

Президент РФС Александр Дюков - о возобновлении чемпионата России.

— Исполком единогласно принял решение возобновить сезон 21 июня, провести оставшиеся матчи чемпионата и Кубка. Такое завершение сезона позволить сохранить целостность соревнований и соблюсти спортивный принцип, определить участников еврокубков и те команды, которые покинуть РПЛ. К тому же это поможет выполнить обязательства перед спонсорами и партнером, который обеспечивает трансляции. Третий аргумент — возвращение футбола на ТВ-экраны это то, чего ждут все болельщики. Возобновление и показ матчей даст возможность привлечь интерес россиян к футболу. Возможно, даже тех, кто раньше не интересовался.