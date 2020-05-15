«Рубин» вернется к тренировкам 16 мая - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
15 мая 2020 15:14ФутболГичунцев Артур

«Рубин» вернется к тренировкам 16 мая

Ранее стало известно, что РПЛ возобновят 21 июня.

Казанский «Рубин» начнет подготовку к возобновлению российской премьер-лиги 16 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского клуба.

«15 мая исполком РФС принял решение о возобновлении российской премьер-лиги. Также на территории Республики Татарстан разрешена организация тренировочного процесса для профессиональных клубов.

Таким образом, руководством и тренерским штабом ФК «Рубин» принято решение о возобновлении тренировочного процесса.

Команда соберется на клубной базе 16 мая и будет заниматься с соблюдением всех мер предосторожности и предписаний медицинского штаба», – говорится в заявлении пресс-службы.

В данный момент команда Леонида Слуцкого занимает 14-е место в таблице, набрав 23 очка.

«Фергюсон сделал несколько глупых вещей. Например – согласился на бой с Гэтжи» (ВИДЕО) Боец смешанного стиля Александр Волков в очередном выпуске Sportcast рассказал о поединке Джастина Гэтжи с Тони Фергюсоном, правилах UFC и своих гонорарах. 13.05.2020 20:00 ММА Григорьевская Юлия
Гэтжи поставил жирную точку. Пять лет противостояния Хабиба и Тони – псу под хвост 10 мая на турнире UFC 249 в Джексонвилле (США) Джастин Гэтжи выступил киллером исторического противостояния между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. 13.05.2020 15:00 ММА Ващенко Сергей
Депутат Госдумы ставит в пример НХЛ, но предлагает государству финансировать профессионалов КХЛ Хоккейный обозреватель «Советского спорта» вновь призывает государство отказаться от финансирования профессионального спорта. 14.05.2020 18:00 Хоккей Славин Виталий
Джокович выделит деньги на серию местных турниров. Как и где сейчас играют в теннис? Пусть большой теннис давно на паузе, это не значит, что в него не играют совсем. «Советский спорт» – о турнирах, которые проводятся или могут пройти в будущем. 05.05.2020 18:00 Теннис Мысин Николай
Новые «расценки» на прыжки от ISU. Разбираемся, что изменилось Международный союз конькобежцев утвердил правила одиночного и парного катания на следующий сезон. По сравнению с минувшим там есть несколько отличий. 12.05.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Плющенко идет ва-банк. Почему он рискует больше, чем Трусова?  Продолжаем тему перехода «королевы четверных» Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к новому тренеру Евгению Плющенко.  10.05.2020 18:00 Фигурное катание Тигай Лев
Драчев – регионам: Члены Правления занимают деструктивную позицию Президент СБР Владимир Драчев направил письма в регионы с отчетом о проделанной работе и аргументацией своей позиции по основным вопросам. 12.05.2020 18:00 Биатлон Чикирис Олег
Рейтинг наездов. Панарин и коррупция, подзатыльник «Крыльям» от Кремля, «автомат» Уткина Герои нашего хит-парада несколько поумерили свой пыл за последнюю неделю – очевидно, вышли на плато. Но коронавирусное обострение все еще продолжается. 13.05.2020 23:30 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Купить Кокорина или вернуть Смолова? Каким будет футбол «Локо» после Семина Разбираем особенности игры предыдущих команд нового главного тренера столичного клуба Марко Николича и примеряем их на «Локо». 15.05.2020 13:06 Футбол Зибрак Артем
Что ждет хоккеиста Морозова? Он насмерть сбил велосипедиста Нападающий «Северстали» Егор Морозов на своем BMW совершил наезд на 55-летнего велосипедиста на одной из улиц в Тольятти. Пострадавший скончался. 13.05.2020 18:00 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
15:36 Футбол СМИ: Ибрагимович покинет «Милан» и станет игроком шведского клуба
15:22 Футбол Леонид Федун: Боюсь, что чемпионат будет очень напряженный
15:14 Футбол «Рубин» вернется к тренировкам 16 мая
14:57 Фигурное катание Загитова – в составе сборной России на следующий сезон
14:36 Футбол Сергей Прядкин: Доиграем сезон в сжатые, но разумные сроки
14:20 Футбол Александр Дюков: Исполком единогласно принял решение возобновить сезон
14:20 Футбол «Ротор» и «Химки» вышли в РПЛ
14:11 Футбол Финал Кубка России состоится 25 июля
14:07 Футбол Оставшиеся матчи РПЛ пройдут без зрителей
13:54 Футбол Месси рассказал, в чем силен Лаутаро Мартинес
13:38 Футбол Официально: чемпионат России возобновится 21 июня
13:32 Футбол «Хороший человек и тренер». Гончаренко пожелал удачи Семину
13:12 ММА «Этот парень на коленях». Гэтжи предложил Макгрегору подраться с Порье
12:57 Биатлон Драчев отправил письма с критикой решений правления СБР во все региональные федерации
12:37 ММА «РЕН ТВ» в прямом эфире покажет турнир UFC Fight Night 172
12:20 Хоккей Михайлов считает, что лучшим игроком сезона был Капризов, а не Шипачев
12:03 Футбол «Зенит» получил разрешение на возобновление тренировок
11:48 Хоккей СМИ: «Барыс» ведет переговоры с бывшим тренером «Йокерита»
11:33 Футбол Коломейцев – об уходе Семина: Не совсем обоснованное решение
11:19 ММА Макгрегор – Тайсону: Просто знай, что я побью Мэйвезера в реванше
Бизнес летит в трубу: каждая десятая компания в России на грани банкротства
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
В Омской области еще 47 человек заболели коронавирусом
Губернатор Приморья анонсировал открытие навигации, но есть одно исключение
Дербанят последние зеленые места: на Сибгата Хакима построят новый ЖК
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
Марию Ласицкене не допустили на турнир в Глазго из-за вопросов по статусу
Где зарядиться рок-н-роллом? В Москве проходят чемпионат и первенство мира
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика