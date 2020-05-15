«Рубин» вернется к тренировкам 16 мая Ранее стало известно, что РПЛ возобновят 21 июня.

Казанский «Рубин» начнет подготовку к возобновлению российской премьер-лиги 16 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского клуба.

«15 мая исполком РФС принял решение о возобновлении российской премьер-лиги. Также на территории Республики Татарстан разрешена организация тренировочного процесса для профессиональных клубов.

Таким образом, руководством и тренерским штабом ФК «Рубин» принято решение о возобновлении тренировочного процесса.

Команда соберется на клубной базе 16 мая и будет заниматься с соблюдением всех мер предосторожности и предписаний медицинского штаба», – говорится в заявлении пресс-службы.

В данный момент команда Леонида Слуцкого занимает 14-е место в таблице, набрав 23 очка.