«Рубин» вернется к тренировкам 16 мая

Казанский «Рубин» начнет подготовку к возобновлению российской премьер-лиги 16 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского клуба.
«15 мая исполком РФС принял решение о возобновлении российской премьер-лиги. Также на территории Республики Татарстан разрешена организация тренировочного процесса для профессиональных клубов.
Таким образом, руководством и тренерским штабом ФК «Рубин» принято решение о возобновлении тренировочного процесса.
Команда соберется на клубной базе 16 мая и будет заниматься с соблюдением всех мер предосторожности и предписаний медицинского штаба», – говорится в заявлении пресс-службы.
В данный момент команда Леонида Слуцкого занимает 14-е место в таблице, набрав 23 очка.
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