Леонид Федун: Боюсь, что чемпионат будет очень напряженный Ранее РФС сообщил, что РПЛ возобновят 21 июня.

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал решение доиграть текущий сезон.

«Я боюсь, что чемпионат будет очень напряженный, и когда игроки выйдут через 2-3 недели на пик формы, а пик формы – это всегда потеря иммунитета, могут быть вспышки, и чемпионат снова прервется.

Мои ожидания, что 50% что доиграем сезон, а 50% что не доиграем. Все согласились с этим риском, все его принимают, дай бог, повезет, обойдемся», – цитирует Федуна агентство «РИА Новости».