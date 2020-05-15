СМИ: Ибрагимович покинет «Милан» и станет игроком шведского клуба - Советский спорт
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15 мая 2020 15:36ФутболГичунцев Артур

СМИ: Ибрагимович покинет «Милан» и станет игроком шведского клуба

Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere della Sera.

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович решил покинуть итальянцев в летнее межсезонье.

Согласно источнику, он отказался продлевать контракт и намерен вернуться в чемпионат Швеции. Отмечается, что игрок будет выступать в составе «Хаммарбю», совладельцем которого и является.

Добавим, что во время паузы в серии А футболист вернулся на родину и поддерживал форму в расположении шведского клуба.

В текущем сезоне 38-летний форвард отыграл 10 матчей, забил четыре гола и отдал один голевой пас.

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