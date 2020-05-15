Левандовски назвал лучших «девяток» в мире

Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски высказался о лучших нападающих в мире.
«Вообще, это сложный вопрос. Если говорить исключительно о «девятках», то это Карим Бензема, Тимо Вернер, Луис Суарес, а также Серхио Агуэро и Килиан Мбаппе», – сказал польский футболист.
В текущем сезоне 31-летний Левандовски провел во всех турнирах 33 матча, забил 39 голов и отдал пять голевых передач.
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