Левандовски назвал лучших «девяток» в мире - Советский спорт
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15 мая 2020 15:55ФутболГичунцев Артур

Левандовски назвал лучших «девяток» в мире

Об этом он заявил интернет-порталу Goal.

Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски высказался о лучших нападающих в мире.

«Вообще, это сложный вопрос. Если говорить исключительно о «девятках», то это Карим Бензема, Тимо Вернер, Луис Суарес, а также Серхио Агуэро и Килиан Мбаппе», – сказал польский футболист.

В текущем сезоне 31-летний Левандовски провел во всех турнирах 33 матча, забил 39 голов и отдал пять голевых передач.

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