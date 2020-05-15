Григорий Иванов: Если РФС принял такое решение, подчинимся и будем доигрывать чемпионат Ранее президент «Урала» выступал за досрочное завершение сезона.

Руководитель екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение исполкома Российского футбольного союза возобновить чемпионат РПЛ с 21 июня.

«Я ранее не раз выступал за досрочное завершение сезона, но если РФС принял такое решение, то мы подчинимся ему и будем доигрывать, – рассказал Иванов в интервью ТАСС. – Что нам остается делать в такой ситуации? А сейчас все равно существуют большие проблемы, и мы не знаем, как это все пройдет. Дай бог, чтобы все прошло благополучно.

Нам же надо привезти футболистов, определиться с началом тренировок, хотя у нас в регионе все пока находятся на карантине. Непонятно, когда его снимут. Может быть, сперва разрешат проводить только индивидуальные занятия. Действительно, очень много проблем существует».

Сегодня исполком РФС принял решение о том, чемпионат российской премьер-лиги и Кубок России будут доиграны. Сезон возобновят 21 июня.

Чемпионат был прерван 17 марта после 22 туров из 30. «Урал» занимает 10-е место, набрав 25 очков.