Вадим Евсеев: Хорошо знаю Семина. Думаю, Юрий Палыч еще карьеру не заканчивает Вчера «Локомотив» объявил о расставании с 73-летним тренером и назначении серба Марко Николича.

Главный тренер «Уфы» и бывший полузащитник московского «Локомотива» Вадим Евсеев прокомментировал расставание Юрия Семина с железнодорожниками.

«Хорошо знаю Семина. Думаю, Юрий Палыч еще карьеру не заканчивает. Удачи ему!», – написал Евсеев в своем инстаграме.

Контракт Семина с «Локомотивом» заканчивается 31 мая и не будет продлен. С 1 июня с командой будет работать 40-летний серб Марко Николич.

Напомним, что Юрий Павлович в четвертый раз в своей тренерской карьере возглавил «Локомотив» 26 августа 2016 года. Железнодорожники под его руководством после 14-летнего перерыва стали чемпионами России (сезон-2017/18), а также дважды выиграли Кубок России (2016/17, 2018/19) и один раз Суперкубок.