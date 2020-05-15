Юрий Семин: Конечно, не уйду на пенсию Вчера стало известно о том, что 73-летний тренер уходит из «Локомотива».

Юрий Семин заявил, что не собирается завершать тренерскую карьеру после расставания с железнодорожниками. 1 июня трехкратного чемпиона России заменит в московском клубе серб Марко Николич.

«Конечно, не уйду на пенсию, – заявил Семин в интервью ТАСС. – Будем работать, обязательно. Пока нет смысла ничего комментировать. Когда будет конкретика, тогда будем что-то комментировать».

Напомним, что 73-летний Семин в четвертый раз в своей тренерской карьере возглавил «Локомотив» 26 августа 2016 года. Московская команда под его руководством после 14-летнего перерыва стала чемпионом России (сезон-2017/18), дважды становилась обладателем Кубка России (2016/17, 2018/19) и один раз Суперкубка страны.