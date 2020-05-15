Вадим Евсеев: Отличные новости. 15 мая назову днем российского футбола! Главный тренер «Уфы» прокомментировал решение РФС возобновить чемпионат России.

Новость о рестарте турнира РПЛ 21 июня обрадовала Вадима Евсеева. Главный тренер «Уфы» считает, что команда должна привыкать играть по два матча в неделю, если хочет участвовать в еврокубках.

«15 мая назову днем российского футбола! – написал Евсеев в инстаграме. – Отличные новости: сезон будет доигран.

Стартуем 21 июня. Месяц на подготовку, все в равных условиях.

Да, легионеры присоединятся к тренировкам чуть позже, но другого решения не вижу.

За месяц проведем 8 матчей. Отличный график, такой европейский осенний. Если «Уфа» ставит стратегическую задачу играть в еврокубках, то к такому ритму надо привыкать.

17 мая выезжаю в Уфу. 18-го собираемся, сдаем анализ на коронавирус и приступаем к тренировкам.

Болельщики заждались, мы заждались. Жду с большим интересом и радостью возобновления чемпионата».

После 22 туров из 30 «Уфа» занимает девятое место в чемпионате, набрав 27 очков.